Soirée « stand up comedy » avec Marie Iturralde 3 Place du Puits Saint-Jean Sancerre, 15 décembre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Vous êtes prêts à passer une soirée pleine de rires et de bonne humeur ?

Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle de stand-up comedy avec la talentueuse Marie Iturralde!

Places limitées.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

3 Place du Puits Saint-Jean

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Are you ready for an evening of laughter and good humor?

Join us for an exceptional evening of stand-up comedy with the talented Marie Iturralde!

Limited seating

¿Está preparado para una noche de risas y buen humor?

Acompáñenos en una excepcional velada de stand-up comedy con la talentosa Marie Iturralde

Plazas limitadas

Sind Sie bereit, einen Abend voller Lachen und guter Laune zu verbringen?

Kommen Sie zu einem außergewöhnlichen Stand-up-Comedy-Abend mit der talentierten Marie Iturralde!

Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois