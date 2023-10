Sortie nature découverte de la flore locale 3 place du portalet Buis-les-Baronnies, 3 novembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Vous cherchez une activité avec votre/vos petit/s enfant/s durant les vacances d’automne ?

Venez découvrir pendant une mâtinée la flore locale, encadrés par un professionnel.

Sur inscription!.

2023-11-03 09:00:00 fin : 2023-11-03 12:30:00. .

3 place du portalet AFB (face à la poste)

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Looking for something to do with your little one(s) during the autumn vacations?

Come and spend a morning discovering the local flora, supervised by a professional.

Registration required!

¿Busca algo que hacer con su(s) pequeño(s) durante las vacaciones de otoño?

Venga a pasar una mañana descubriendo la flora local bajo la guía de un profesional.

Inscripción obligatoria

Suchen Sie nach einer Aktivität mit Ihrem/Ihren Kleinkind/ern während der Herbstferien?

Entdecken Sie einen Tag lang unter professioneller Anleitung die lokale Flora.

Anmeldung erforderlich!

