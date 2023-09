Table ronde : être grand-parent aujourd’hui ! – Semaine bleue 3 Place du Portalet Buis-les-Baronnies, 6 octobre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Cheminons ensemble avec nos questions. Un temps d’échange, d’écoute et de réflexion..

2023-10-06 10:00:00 fin : 2023-10-06 12:00:00. .

3 Place du Portalet Centre social

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s walk together with our questions. A time for exchange, listening and reflection.

Llevemos juntos nuestras preguntas a la carretera. Un momento de intercambio, escucha y reflexión.

Lassen Sie uns gemeinsam mit unseren Fragen unterwegs sein. Eine Zeit des Austauschs, des Zuhörens und des Nachdenkens.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale