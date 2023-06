Atelier de lactofermentation- Gratiferia 3 Place du Portalet Buis-les-Baronnies, 7 juin 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Atelier de lactofermentation, venez apprendre et repartez avec votre bocal !

Donnez… Venez… C’est vous qui voyez !



L’association a besoin de coups de main sur ces 4 jours (installation, rangement…).

2023-06-07 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-07 12:30:00. .

3 Place du Portalet Face à la Poste

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lacto-fermentation workshop, come and learn and leave with your own jar!

Donate… Come along… It’s up to you!



The association needs help over the 4 days (setting up, tidying up…)

Taller de lactofermentación, ¡ven a aprender y vete con tu propio tarro!

Dona… Ven… ¡Tú decides!



La asociación necesita ayuda durante los 4 días (montaje, limpieza…)

Workshop zur Milchfermentation, lernen Sie und gehen Sie mit Ihrem Glas nach Hause!

Geben Sie… Kommen Sie … Es liegt an Ihnen!



Der Verein braucht an diesen vier Tagen helfende Hände (Aufbau, Aufräumen…)

