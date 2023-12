RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne, 25 janvier 2024, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Pour ces 19emes rencontres cinéma et santé, Atmosphères 53 vous propose 11 séances dans 9 cinémas de la Mayenne !.

Pour ces 19emes rencontres cinéma et santé, Atmosphères 53 vous propose 11 séances dans 9 cinémas de la Mayenne. Comme chaque année, nous aborderons des thèmes chers à nos yeux, parce que nous estimons qu’il est essentiel d’en parler ensemble, parce que nous sommes attachés aux problématiques contemporaines de santé et que le cinéma est un vecteur formidable et populaire pour échanger avec les publics. Comme à l’accoutumée, toutes les séances bénéficieront d’invité.es, issu.es du cinéma et de la santé, invité.es qui viendront nous éclairer de leur savoir et pourront débattre avec les spectateurs.trices présents.

Cette nouvelle édition sera riche en films et en thématiques : santé mentale, surdicécité, troubles psychiatriques des ados, sexualité des seniors, soins palliatifs, mobilité des jeunes médecins, dépendance à la drogue et travail des sages-femmes. Nous espérons donc vous retrouver nombreux.ses aux séances qui auront lieu sur tout le territoire de la Mayenne du 15 au 26 janvier 2024 !

JEUDI 25 JANVIER – 20h30 – Le Palace, Château-Gontier

LOUP Y ES-TU ? de Clara Bouffartigue (France, 2022, 1h25)

Invité(e)s : Clara Bouffartigue, réalisatrice du film et Géraldine Guignet, infirmière en pratique avancée en pédopsychiatrie

Des jeunes, des enfants et leurs parents viennent consulter au centre médico-psycho-pédagogique. Par le jeu, le dialogue, le silence, en famille, en groupe ou individuellement, les soignants cheminent pour les aider à grandir. La nuit, dans les couloirs et la salle d’attente, entre rêve et cauchemar, un drôle de petit bonhomme s’anime et libère ses émotions. Il était une fois, derrière le symptôme, tapis dans l’ombre, des enfants, des adolescents et des parents qui avaient peur du loup… Loup y es-tu ?

3 Place du Pilori Le Vox

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



