Marché d’été de Gentioux-Pigerolles 3, place du Monument Gentioux-Pigerolles, 4 juillet 2023, Gentioux-Pigerolles.

Gentioux-Pigerolles,Creuse

Marché avec une animation différente toutes les semaines : concerts, ateliers, artisans locaux, etc. Ambiance joviale, buvette et petite restauration.

2023-07-04 fin : 2023-07-04 20:00:00. .

3, place du Monument Le bourg

Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Market with a different animation every week: concerts, workshops, local craftsmen, etc. Jovial atmosphere, refreshment bar and snacks

Mercado con animación diferente cada semana: conciertos, talleres, artesanos locales, etc. Ambiente jovial, refrescos y aperitivos

Markt mit wöchentlich wechselnder Unterhaltung: Konzerte, Workshops, lokale Handwerker usw. Fröhliche Atmosphäre, Imbissbude und kleine Snacks

Mise à jour le 2023-06-21 par Creuse Tourisme