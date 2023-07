Apéro concert au café du commerce 3 Place du Marché Lezay, 1 septembre 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Apéro concert au café du commerce à Lezay

Vendredi 1er septembre à partir de 18h30

Entrée gratuite.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

3 Place du Marché

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Aperitif concert at the Café du Commerce in Lezay

Friday September 1st from 6.30pm

Free admission

Concierto de aperitivo en el Café du Commerce de Lezay

Viernes 1 de septiembre a partir de las 18.30 h

Entrada gratuita

Apérokonzert im Café du commerce in Lezay

Freitag, 1. September ab 18.30 Uhr

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Pays Mellois