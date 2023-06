Apéro concert au café du commerce 3 Place du Marché Lezay, 7 juillet 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Apéro concert au café du commerce à Lezay à partir de 18h 30

Petite restauration sur place au bénéfice des échanges avec Barver (Allemagne) Danyi Elevanyo (Togo).

Entrée gratuite.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

3 Place du Marché

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Aperitif concert at the Café du Commerce in Lezay from 6.30 p.m

Catering on site to benefit exchanges with Barver (Germany) and Danyi Elevanyo (Togo).

Free admission

Concierto de aperitivo en el Café du Commerce de Lezay a partir de las 18.30 horas

Aperitivos y tentempiés in situ a beneficio de los intercambios con Barver (Alemania) y Danyi Elevanyo (Togo).

Entrada gratuita

Apérokonzert im Café du commerce in Lezay ab 18.30 Uhr

Kleine Verpflegung vor Ort zugunsten des Austauschs mit Barver (Deutschland) Danyi Elevanyo (Togo).

Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Pays Mellois