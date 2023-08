Soirée Années 80 avec DJ Lucky animation 3 Place du Grand Puits Sauzé-Vaussais, 1 septembre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Soirée Années 80 avec DJ Lucky animation

Vendredi 1er septembre dans le centre ville de Sauzé-Vaussais

Avec le sosie de Claude François et ses 2 Claudettes

Repas traiteur avec Le relais de la Péruse.

Gratuit

Renseignements 05 49 07 28 68.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

3 Place du Grand Puits Bar l’Extrem Sauzéen

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



80s party with DJ Lucky animation

Friday September 1st in Sauzé-Vaussais town center

With Claude François look-alike and his 2 Claudettes

Catered meal with Le relais de la Péruse.

Free

Information 05 49 07 28 68

Noche ochentera con DJ Lucky

Viernes 1 de septiembre en el centro de Sauzé-Vaussais

Con el doble de Claude François y sus 2 Claudettes

Cena con Le relais de la Péruse.

Gratis

Información 05 49 07 28 68

80er-Jahre-Abend mit DJ Lucky animation

Freitag, 1. September im Stadtzentrum von Sauzé-Vaussais

Mit dem Doppelgänger von Claude François und seinen 2 Claudettes

Catering-Essen mit Le relais de la Péruse.

Kostenlos

Auskunft 05 49 07 28 68

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois