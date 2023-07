Soirée musicale avec DJ Lucky Animation + Karaoké 3 Place du Grand Puits Sauzé-Vaussais, 21 juillet 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Soirée musicale vendredi 21 juillet au Bar l’Extrem Sauzéen.

Soirée musicale au bar l’Extrem Sauzéen avec DJ Lucky Animation et une soirée Karaoké . Restauration sur place, traiteur Chez Paco. Centre ville, gratuit.

Bar l’Extrem Sauzéen 3 Pl. du Grand Puits 79190 Sauzé-Vaussais

Tel : 05 49 07 2868.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

3 Place du Grand Puits Bar l’Extrem Sauzéen

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Musical evening Friday July 21 at the Bar l’Extrem Sauzéen.

Musical evening at the bar l?Extrem Sauzéen with DJ Lucky Animation and a Karaoke evening. Catered by Chez Paco. City center, free of charge.

Bar l?Extrem Sauzéen 3 Pl. du Grand Puits 79190 Sauzé-Vaussais

Tel : 05 49 07 2868

Velada musical el viernes 21 de julio en el Bar l’Extrem Sauzéen.

Velada musical en el bar l’Extrem Sauzéen con DJ Lucky Animation y velada de Karaoke. Catering a cargo de Chez Paco. Centro de la ciudad, gratuito.

Bar l’Extrem Sauzéen 3 Pl. du Grand Puits 79190 Sauzé-Vaussais

Tel : 05 49 07 2868

Musikabend am Freitag, den 21. Juli in der Bar L’Extrem Sauzéen.

Musikalischer Abend in der Bar L’Extrem Sauzéen mit DJ Lucky Animation und einem Karaoke-Abend. Verpflegung vor Ort, Catering Chez Paco. Stadtzentrum, kostenlos.

Bar l’Extrem Sauzéen 3 Pl. du Grand Puits 79190 Sauzé-Vaussais

Tel.: 05 49 07 2868

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pays Mellois