Concert à l’Extrem Sauzéen – Fête de la musique 3 Place du Grand Puits Sauzé-Vaussais, 24 juin 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Concert au bar l’Extrem Sauzéen

Fête de la musique organisée par la municipalité

Samedi 24 juin à 20h à Sauzé-Vaussais

Raska Na vista

JC Trio (Ex Binuchard)

DJ Lucky animation

Restauration barbecue par USA Football

Infos et réservations : 06 98 20 90 09 / 05 49 07 28 68.

3 Place du Grand Puits Bar l’Extrem Sauzéen

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert at the Extrem Sauzéen bar

Music festival organized by the municipality

Saturday June 24th at 8pm in Sauzé-Vaussais

Raska Na vista

JC Trio (Ex Binuchard)

DJ Lucky animation

Barbecue catering by USA Football

Info and reservations: 06 98 20 90 09 / 05 49 07 28 68

Concierto en el bar Extrem Sauzéen

Festival de música organizado por el ayuntamiento

Sábado 24 de junio a las 20.00 h en Sauzé-Vaussais

Raska Na vista

JC Trío (Ex Binuchard)

Animación DJ Lucky

Catering barbacoa a cargo de USA Football

Información y reservas: 06 98 20 90 09 / 05 49 07 28 68

Konzert in der Bar L’Extrem Sauzéen

Von der Gemeinde organisierte Fête de la musique

Samstag, 24. Juni um 20 Uhr in Sauzé-Vaussais

Raska Na vista

JC Trio (Ex Binuchard)

DJ Lucky Animation

Grillverpflegung durch USA Football

Infos und Reservierungen: 06 98 20 90 09 / 05 49 07 28 68

