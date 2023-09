Visite guidée de la Maison Mantin à la lampe de poche 3 place du Colonel Laussedat Moulins, 15 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Sous un éclairage « entre chien et loup », découvrez l’univers fascinant de la

demeure de Louis Mantin..

2023-11-15 18:15:00 fin : 2023-11-15 19:30:00. EUR.

3 place du Colonel Laussedat Maison Mantin – Musée Anne de Beaujeu

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Under a light » between dog and wolf « , discover the fascinating universe of the

louis Mantin’s house.

A la luz del « perro que se come al perro », descubra el fascinante mundo de Louis Mantin

la casa de Louis Mantin.

Entdecken Sie unter einer Beleuchtung « zwischen Hund und Wolf » die faszinierende Welt der

wohnhaus von Louis Mantin.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région