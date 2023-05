Visites guidées de l’exposition « La fabuleuse aventure du Docteur Bailleau » 3 place du colonel laussedat, 17 juin 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Visite guidée de l’exposition « La fabuleuse aventure du docteur Bailleau » né en 1830..

2023-06-17 à 15:30:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. EUR.

3 place du colonel laussedat Musée Anne de Beaujeu

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour of the exhibition « The fabulous adventure of Doctor Bailleau » born in 1830.

Visita guiada a la exposición « La fabulosa aventura del Doctor Bailleau » nacido en 1830.

Führung durch die Ausstellung « Das fabelhafte Abenteuer des 1830 geborenen Dr. Bailleau ».

Mise à jour le 2023-05-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région