Chasse aux trésors de Noël : Une cité de jardiniers ! 3 place du Château Bouxwiller, 25 novembre 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

Suivez les indices et partez à la découverte de Bouxwiller et son histoire pour résoudre cette chasse ! Tout au long de la résolution de cette énigme, soyez attentifs aux détails pour collecter les mots nécessaires pour découvrir le mot-trésor !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 17:00:00. 0 EUR.

3 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



Follow the clues and discover Bouxwiller and his story to solve this hunt! As you solve this puzzle, pay attention to the details to collect the words needed to discover the treasure word!

¡Sigue las pistas y descubre Bouxwiller y su historia para resolver esta caza! Mientras resuelves este puzzle, presta atención a los detalles para reunir las palabras necesarias para encontrar la palabra del tesoro

Folgen Sie den Hinweisen und machen Sie sich auf, Bouxwiller und seine Geschichte zu entdecken, um diese Jagd zu lösen! Achten Sie während der Lösung dieses Rätsels auf Details, um die Wörter zu sammeln, die Sie brauchen, um das Schatzwort zu entdecken!

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre