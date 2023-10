Exposition « Un Noël enneigé au Pays de Hanau » 3 place du Château Bouxwiller, 25 novembre 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

Dans le beau cadre du Musée du Pays de Hanau, plongez-vous dans le Noël enneigé d’autrefois et découvrez comment le froid régissait la vie des habitants de la région..

2023-11-25 fin : 2023-12-07 18:00:00. 0 EUR.

3 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



In the beautiful setting of the Musée du Pays de Hanau, immerse yourself in the snowy Christmas of yesteryear and discover how the cold governed the lives of the region?s inhabitants.

En el bello entorno del Museo del País de Hanau, sumérjase en las Navidades nevadas de antaño y descubra cómo el frío regía la vida de los habitantes de la región.

In der schönen Umgebung des Musée du Pays de Hanau tauchen Sie in das verschneite Weihnachten von einst ein und erfahren, wie die Kälte das Leben der Menschen in der Region bestimmte.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre