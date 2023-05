Soirée de danses folkloriques 3 place du Château, 28 juillet 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

Venez passer une soirée folklorique pleine d’originalité et de bonne humeur !.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . 0 EUR.

3 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



Come and enjoy a folkloric evening full of originality and good humour!

Venga a disfrutar de una velada folclórica llena de originalidad y buen humor

Verbringen Sie einen Folkloreabend voller Originalität und guter Laune!

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre