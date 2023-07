Exposition « Youhou, Sculptures de Jeanluc Hattemer » 3 place du Château Bouxwiller, 5 juillet 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

Découvrez la nouvelle exposition au Musée du Pays de Hanau, qui vous propose une promenade dans l’univers de Jeanluc Hattemer. À travers des formes épurées et des symboles universels, il nous livre ses réflexions sur le monde, la nature, le mythe ou encore sur les figures du masculin/féminin..

2023-07-05 fin : 2023-07-13 18:00:00. 0 EUR.

3 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



Discover the new exhibition at the Musée du Pays de Hanau, which takes you on a stroll through the world of Jeanluc Hattemer. Through pure forms and universal symbols, he offers us his reflections on the world, nature, myth and the masculine/feminine.

Descubra la nueva exposición del Museo del País de Hanau, un paseo por el universo de Jeanluc Hattemer. A través de formas puras y símbolos universales, comparte sus reflexiones sobre el mundo, la naturaleza, el mito y lo masculino/femenino.

Entdecken Sie die neue Ausstellung im Musée du Pays de Hanau, die Sie auf einen Spaziergang durch die Welt von Jeanluc Hattemer einlädt. Anhand von klaren Formen und universellen Symbolen vermittelt er uns seine Gedanken über die Welt, die Natur, den Mythos oder auch über die Figuren von männlich/weiblich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre