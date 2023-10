Contes du soleil levant 3 Place du Champ de Foire Thiviers, 18 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Alani Calandreau présentera dans la séance mensuelle organisée par l’association « Atout- contes « quatre contes japonais sur la base des « mukashi banashi » (récits d’autrefois) et « minwa » (contes populaires).

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

3 Place du Champ de Foire Bibliothèque – Médiathèque

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Alani Calandreau will present four Japanese tales based on « mukashi banashi » (tales of yesteryear) and « minwa » (folk tales) at the monthly session organized by the « Atout- contes » association

Alani Calandreau presentará cuatro cuentos japoneses basados en « mukashi banashi » (cuentos de antaño) y « minwa » (cuentos populares) en la sesión mensual organizada por la asociación « Atout- contes »

Alani Calandreau wird in der monatlichen Sitzung, die von der Vereinigung « Atout- contes » organisiert wird, vier japanische Märchen auf der Grundlage von « mukashi banashi » (Erzählungen aus alter Zeit) und « minwa » (Volksmärchen) vorstellen

Mise à jour le 2023-10-13 par Isle-Auvézère