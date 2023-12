Concert instrumental 3 Place du Champ de Foire Neuilly-le-Réal, 17 décembre 2023 15:30, Neuilly-le-Réal.

Neuilly-le-Réal,Allier

Venez assister à ce concert instrumental pour finir en beauté l’année ! Au programme : Harmonie et Brass Band !.

2023-12-17 15:30:00

3 Place du Champ de Foire Salle Henri Baron

Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy this instrumental concert to end the year on a high note! On the program: Harmonie and Brass Band!

Asista a este concierto instrumental para despedir el año por todo lo alto En el programa: Harmonie y Brass Band

Besuchen Sie dieses Instrumentalkonzert, um das Jahr gebührend ausklingen zu lassen! Auf dem Programm stehen Harmonie und Brass Band!

Mise à jour le 2023-12-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région