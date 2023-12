Rencontre autour de l’IA avec L. Bibard et N. Sabouret 3 Place du Bayaà Salies-de-Béarn, 26 janvier 2024, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:30:00

fin : 2024-01-26

Laurent BIBARD, philosophe et Nicolas SABOURET, informaticien font un constat clair : il n’y a pas de problème d’intelligence artificielle, il n’y a que le problème de nos attentes à l’égard de ce que nous avons nous-mêmes créé. Et ils le démontrent dans leur dernier livre : « L’intelligence artificielle n’est pas une question technologique ».

Venez en discuter avec eux au cours de cette soirée « innovante » qui promet un double éclairage philosophique et technique.

Des technologies dangereuses ou un problème des usages que nous en faisons, de ce que nous en attendons et de ce dont nous rêvons ?.

3 Place du Bayaà Le Moment Librairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Béarn des Gaves