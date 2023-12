Nuits de la lecture : le corps à voix haute 3 Place du Bayaà Salies-de-Béarn, 19 janvier 2024, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Le corps. Notre corps. Leurs corps.

En présence de Matthieu Doze, danseur, Michel Maccias, accordéoniste, et David Guyon, acteur-lecteur, passons ensemble une nuit de lecture autour de textes connus et moins connus traitant de notre relation à ce corps, objet de nos plus grandes joies et plus grandes peines…

Scène ouverte à qui veut lire à voix haute !.

3 Place du Bayaà Le Moment Librairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



