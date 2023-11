Rencontre Christelle REIX – Périmée, moi ? Ou les joies de la cinquantaine 3 Place du Bayaà Salies-de-Béarn, 1 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Préménopause – Périménopause – Ménopause

Et si vous posiez vos mots, vos questions, vos dessins, vos peurs, vos coups de gueule … ? Et si notre échange était le petit grain qui fait changer les choses ? Voilà ce que nous vous proposons au cours de cette soirée d’échanges et de partages d’expériences sous l’œil attentif de Christelle Reix, art-thérapeute et autrice des ouvrages « Périmée no pause » et « Entre morsure et plénitude » (co-écrit avec Caroline Mehallel).

500 millions de femmes concernées à travers le monde. Et ce n’est pas un sujet ?.

3 Place du Bayaà Le Moment Librairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pre-menopause ? Perimenopause ? Menopause

Why not share your words, your questions, your drawings, your fears, your outbursts… ? And what if our exchange was the small grain that makes things change? That’s what we’re proposing during this evening of exchanges and sharing of experiences, under the watchful eye of Christelle Reix, art therapist and author of the books « Périmée no pause » and « Entre morsure et plénitude » (co-written with Caroline Mehallel).

500 million women worldwide. And this is not a subject?

Premenopausia ? Perimenopausia ? Menopausia

¿Y si pones tus palabras, tus preguntas, tus dibujos, tus miedos, tus arrebatos … ? ¿Y si nuestro intercambio fuera el pequeño grano que hiciera que las cosas cambiaran? Eso es lo que proponemos durante esta velada de intercambios y puesta en común de experiencias bajo la atenta mirada de Christelle Reix, arteterapeuta y autora de los libros « Périmée no pause » y « Entre morsure et plénitude » (coescrito con Caroline Mehallel).

500 millones de mujeres en todo el mundo. ¿Y esto no es un tema?

Prämenopause ? Perimenopause ? Menopause

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Worte, Ihre Fragen, Ihre Zeichnungen, Ihre Ängste, Ihre Seitenhiebe … ? Was, wenn unser Austausch das kleine Korn ist, das die Dinge verändert? Das ist unser Vorschlag für diesen Abend des Austauschs und der Weitergabe von Erfahrungen unter der Leitung von Christelle Reix, Kunsttherapeutin und Autorin der Bücher « Périmée no pause » und « Entre morsure et plénitude » (gemeinsam mit Caroline Mehallel verfasst).

500 Millionen betroffene Frauen weltweit. Und das ist kein Thema?

