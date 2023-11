Jeux de Laure 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn, 17 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Laure vous a sélectionné des nouveautés et un gros classique pour cette après-midi de découverte de jeux de société.

Un petit tour ludique en librairie, ça vous tente ?.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 15:00:00. EUR.

3 place du Bayaà Le Moment Librairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Laure has selected some new releases and a classic for this afternoon of board game discovery.

How about a playful visit to the bookshop?

Laure ha reunido una selección de novedades y un gran clásico para esta tarde de descubrimiento de los juegos de mesa.

¿Te apetece una visita lúdica a la librería?

Laure hat Ihnen einige Neuheiten und einen großen Klassiker für diesen Nachmittag ausgewählt, um Gesellschaftsspiele zu entdecken.

Haben Sie Lust auf einen spielerischen Ausflug in die Buchhandlung?

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Béarn des Gaves