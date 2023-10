Rencontres croisées avec Gilles Vincent et Pascale Dewambrechies 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn, 10 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Quels sont les points communs entre les écrivains Gilles Vincent et Pascale Dewambrechies ?

C’est ce que nous vous invitons à découvrir lors de cette rencontre au sommet autour de deux de leurs ouvrages : LES POUPÉES DE NIJAR (Ed. Au diable vauvert) pour l’un, GEOGRAPHIE D’UN PERE (Ed Passiflore) pour l’autre. Gageons que nous parlerons hérédité, transmission et café noir….

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

3 place du Bayaà Le Moment Librairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What do writers Gilles Vincent and Pascale Dewambrechies have in common?

That’s what we invite you to discover at this summit meeting around two of their books: LES POUPÉES DE NIJAR (Ed. Au diable vauvert) for the former, and GEOGRAPHIE D’UN PERE (Ed. Passiflore) for the latter. I’m sure we’ll be talking about heredity, transmission and black coffee…

¿Qué tienen en común los escritores Gilles Vincent y Pascale Dewambrechies?

Esto es lo que le invitamos a descubrir en esta cumbre a partir de dos de sus libros: LES POUPÉES DE NIJAR (Ed. Au diable vauvert) para el primero, y GEOGRAPHIE D’UN PERE (Ed. Passiflore) para la segunda. Seguro que hablaremos de herencia, transmisión y café solo…

Welche Gemeinsamkeiten haben die Schriftsteller Gilles Vincent und Pascale Dewambrechies?

Wir laden Sie ein, dies bei diesem Gipfeltreffen rund um zwei ihrer Werke herauszufinden: LES POUPÉES DE NIJAR (Ed. Au diable vauvert) für den einen und GEOGRAPHIE D’UN PERE (Ed. Passiflore) für den anderen. Wir werden sicher über Vererbung, Übertragung und schwarzen Kaffee sprechen

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Béarn des Gaves