Donnez à lire : rencontre avec le Secours Populaire 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn, 3 novembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Une soirée pour présenter l’opération DONNEZ à LIRE et le SECOURS POPULAIRE de SALIES. DONNEZ à LIRE est une action qui se déroule du 17 octobre au 20 novembre : offrez un livre neuf à un enfant ou un adolescent qui n’en a pas ou trop peu. L’opération DONNEZ à LIRE est une initiative du Syndicat de la librairie française et des librairies indépendantes, en partenariat avec le Secours populaire français et France Télévisions.

Nous parlerons même littérature jeunesse avec les jeunes de Ciné Lib’ qui vous ont fait une petite sélection… Un fort Moment de solidarité en perspective !.

2023-11-03

3 place du Bayaà Le Moment Librairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An evening to present the operation DONNEZ à LIRE and the SECOURS POPULAIRE de SALIES. DONNEZ à LIRE runs from October 17 to November 20: give a new book to a child or teenager who has none, or too few. DONNEZ à LIRE is an initiative of the Syndicat de la librairie française and independent bookshops, in partnership with Secours populaire français and France Télévisions.

We’ll even be talking children’s literature with the youngsters from Ciné Lib’, who’ve put together a small selection for you… A great moment of solidarity in prospect!

Una velada para presentar la operación DONNEZ à LIRE y los SECOURS POPULAIRE de SALIES. DONNEZ à LIRE es una iniciativa que se lleva a cabo del 17 de octubre al 20 de noviembre: regala un libro nuevo a un niño o adolescente que no tenga ninguno o tenga muy pocos. DONNEZ à LIRE es una iniciativa del Syndicat de la librairie française y de las librerías independientes, en colaboración con Secours populaire français y France Télévisions.

Incluso hablaremos de literatura infantil con los jóvenes de Ciné Lib’, que han preparado una pequeña selección para ti… ¡Un gran momento de solidaridad!

Ein Abend, um die Aktion DONNEZ à LIRE und die SECOURS POPULAIRE de SALIES vorzustellen. DONNEZ à LIRE ist eine Aktion, die vom 17. Oktober bis zum 20. November läuft: Schenken Sie einem Kind oder Jugendlichen, das kein oder zu wenig Buch hat, ein neues Buch. Die Aktion DONNEZ à LIRE ist eine Initiative des Syndicat de la librairie française und der unabhängigen Buchhandlungen in Partnerschaft mit dem Secours populaire français und France Télévisions.

Wir werden sogar mit den Jugendlichen von Ciné Lib? über Kinderliteratur sprechen, die Ihnen eine kleine Auswahl zusammengestellt haben Ein starker Moment der Solidarität in Aussicht!

