Jeux en soirée piétonne 3 PLACE DU BAYAA Salies-de-Béarn, 18 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

C’est l’été et Salies de Béarn en profite pour lancer ses Soirées Piétonnes.

La ville est à nous. Exposants, bars, restaurants, commerçants prolongent leur journée pour vous offrir une belle soirée de déambulation et de découverte. Et la librairie se met au diapason en organisant sa SOIRÉE JEUX. Nouveautés et grands classiques au rendez-vous pour une belle soirée ludique sans voitures !!!.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

3 PLACE DU BAYAA Le Moment Librairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s summer and Salies de Béarn is launching its Soirées Piétonnes.

The town is ours. Exhibitors, bars, restaurants and shopkeepers are extending their day to offer you a wonderful evening of wandering and discovery. And the bookshop is getting in on the action with its games evening. New releases and great classics will be on hand for a fun, car-free evening!

Es verano y Salies de Béarn aprovecha la estación para lanzar sus Soirées Piétonnes.

La ciudad es nuestra. Expositores, bares, restaurantes y comerciantes prolongan su jornada para ofrecerle una magnífica velada de paseo y descubrimiento. Y la librería se suma a la acción con su velada de juegos. Novedades y grandes clásicos para una tarde divertida y sin coches.

Es ist Sommer und Salies de Béarn nutzt die Gelegenheit, um seine Soirées Piétonnes (Fußgängerabende) zu starten.

Die Stadt gehört uns. Aussteller, Bars, Restaurants und Händler verlängern ihren Tag, um Ihnen einen schönen Abend zum Bummeln und Entdecken zu bieten. Und die Buchhandlung stimmt mit ein und veranstaltet ihren SPIELABEND. Neuheiten und Klassiker für einen schönen, spielerischen Abend ohne Autos!

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Béarn des Gaves