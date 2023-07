Goûter coups de coeur 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn, 16 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

En attendant les résultats du concours Salies à Peindre, venez prendre le goûter et échangez vos coups de coeur pour bien profiter de l’été. Présentez, défendez, proposez des lectures qui vous ont transporté que ce soient des essais, des romans, des bandes-dessinées ou un cahier de vacances… Le tout arrosé d’un bon jus de pomme local….

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

3 place du Bayaà Le Moment Librairie

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



While we wait for the results of the Salies à Peindre competition, come along for a snack and share your favourites to make the most of the summer. Present, defend and suggest books that have transported you, whether they be essays, novels, comic strips or a holiday notebook… All washed down with a good local apple juice…

Mientras esperas los resultados del concurso Salies à Peindre, ven a merendar y a compartir tus favoritos para aprovechar el verano. Presenta, defiende y sugiere libros que te hayan transportado, ya sean ensayos, novelas, cómics o un cuaderno de vacaciones… Todo ello regado con un buen zumo de manzana local…

Während Sie auf die Ergebnisse des Wettbewerbs Salies à Peindre warten, können Sie einen Snack zu sich nehmen und Ihre Favoriten austauschen, um den Sommer zu genießen. Stellen Sie Ihre Lektüre vor, verteidigen Sie sie, schlagen Sie sie vor, die Sie mitgerissen hat, seien es Essays, Romane, Comics oder ein Urlaubsheft? Das Ganze wird mit einem guten lokalen Apfelsaft begossen…

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Béarn des Gaves