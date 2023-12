Repas Ch’ti 3 Place du 8 Mai 1945 La Cellette Catégories d’Évènement: Creuse

La Cellette Repas Ch’ti 3 Place du 8 Mai 1945 La Cellette, 9 décembre 2023 07:00, La Cellette. La Cellette,Creuse Samedi 9 Décembre

️ Le midi –> Menu Ch’ti

Carbonnade de Boeuf

Maroilles

Tarte au Sucre

16€ hors boisson

TOUTE LA JOURNÉE

☕ Café

☕Chocolat de Noël

Vin Chaud

Gâteaux

RÉSERVATION

05.55.80.75.60

aubergedelatour23@orange.fr.

3 Place du 8 Mai 1945

La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Saturday, December 9th

?? Lunch –> Menu Ch’ti

? Beef Carbonnade

? Maroilles

? Sugar Pie

? 16? excluding drinks

ALL DAY LONG

? Coffee

christmas chocolate

? Warm wine

? Cakes

RESERVATION

? 05.55.80.75.60

? aubergedelatour23@orange.fr ? Sábado 9 de diciembre

?? Almuerzo –> Menú Ch’ti

? Carbonada de Ternera

? Queso Maroilles

? Pastel de azúcar

? 16? sin bebidas

TODO EL DÍA

? Café

chocolate navideño

? Vino caliente

? Pasteles

RESERVA

? 05.55.80.75.60

? aubergedelatour23@orange.fr ? Samstag, 9. Dezember

?? Mittags –> Ch’ti-Menü

? Carbonnade de Boeuf (Rindfleisch)

? Maroilles

? Tarte au Sucre (Zuckerkuchen)

? 16 ? ohne Getränke

DEN GANZEN TAG

? Kaffee

weihnachtsschokolade

? Warmer Wein

? Kuchen

RESERVIERUNG

? 05.55.80.75.60

Mise à jour le 2023-12-05 par Portes de la Creuse en Marche
Détails
Heure : 07:00
Catégories d'Évènement:
Creuse, La Cellette
Code postal 23350
Lieu 3 Place du 8 Mai 1945
Adresse 3 Place du 8 Mai 1945
Ville La Cellette
Departement Creuse

