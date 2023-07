Musée départemental de la Montagne 3, place du 19 mars 1962 Haut-du-Them-Château-Lambert, 12 juillet 2023, Haut-du-Them-Château-Lambert.

Haut-du-Them-Château-Lambert,Haute-Saône

Le musée de la Montagne témoigne de l’histoire de la communauté villageoise au XXe siècle au cœur des Vosges Saônoises..

3, place du 19 mars 1962

Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



The Mountain Museum bears witness to the history of the village community in the 20th century in the heart of the Vosges Saônoises.

El Museo de la Montaña es testigo de la historia de la comunidad del pueblo en el siglo XX, en el corazón de los Vosgos Saônoises.

Das Bergmuseum zeugt von der Geschichte der Dorfgemeinschaft im 20. Jahrhundert im Herzen der Saônoiser Vogesen.

