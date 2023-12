Cet évènement est passé ART ET DÉCORATION, COLLECTION ET LIVRES 3 Place du 14 Juillet Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-02 08:00:00

fin : 2023-05-02 16:00:00 Plus qu’un marché un art de vivre ! Trouvez de quoi enrichir votre bibliothèque ou même de quoi décorer votre intérieur lors de ce rendez vous incontournable des artistes et des dénicheurs de bonnes affaires..

3 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

