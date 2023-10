Atelier Yoga du rire de 6 à 120 ans 3 Place du 11 Novembre Duras, 24 octobre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Pendant les vacances scolaires, Agnès propose un atelier de « YOGA du RIRE » dans la Salle Louise Félicité de Monaco à Duras (au dessus de la halle). Cette atelier est ouvert à tous les âges. Plus on est de fous plus on rit !! Prenez une dose de bonne humeur, c’est bon pour la santé !.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 21:15:00. EUR.

3 Place du 11 Novembre Naturopathie per tutti

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



During the school vacations, Agnès offers a « LAUGHTER YOGA » workshop in the Salle Louise Félicité de Monaco in Duras (above the market hall). This workshop is open to all ages. The more the merrier! Take a dose of good humor, it’s good for your health!

Durante las vacaciones escolares, Agnès ofrece un taller de « YOGA DE LA RISA » en la Salle Louise Félicité de Monaco de Duras (encima del mercado). Este taller está abierto a todas las edades. Cuantos más seamos, más nos divertiremos Tómate una dosis de buen humor, ¡es bueno para la salud!

Während der Schulferien bietet Agnes einen Workshop « YOGA du RIRE » im Salle Louise Félicité de Monaco in Duras (oberhalb der Markthalle) an. Dieser Workshop ist für alle Altersgruppen offen. Je mehr, desto besser! Holen Sie sich eine Dosis gute Laune, das ist gut für die Gesundheit!

