Atelier peinture sur galet 3 Place du 11 Novembre Duras, 19 juillet 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Agnès vous propose un atelier de peinture sur galet. Matériel fourni et goûter offert !.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 18:00:00. EUR.

3 Place du 11 Novembre

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Agnès proposes a painting workshop on pebbles. Material provided and snack offered!

Agnès propone un taller de pintura sobre guijarros. ¡Materiales proporcionados y merienda ofrecida!

Agnès bietet Ihnen einen Workshop zum Malen auf Kieselsteinen an. Material wird gestellt und ein Imbiss angeboten!

