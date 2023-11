Happy Time Beaujolais Nouveau 3 place des Thermes Bourbon-l’Archambault, 16 novembre 2023, Bourbon-l'Archambault.

Bourbon-l’Archambault,Allier

A l’occasion de la sortie du Beaujolais Nouveau, on vous attend au Hob Montespan Talleyrand pour partager un apéro dînatoire dans la convivialité et la bonne humeur Musique et ambiance au rendez-vous !.

2023-11-16 18:00:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

3 place des Thermes Hob Montespan Talleyrand

Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the release of Beaujolais Nouveau, we’re looking forward to welcoming you to the Hob Montespan Talleyrand for a convivial aperitif dinner, with music and atmosphere to match!

Con motivo de la salida al mercado del Beaujolais Nouveau, le esperamos en el Hob Montespan Talleyrand para un aperitivo y una cena en un ambiente cordial y de buen humor ¡Música y ambiente garantizados!

Anlässlich des Erscheinens des Beaujolais Nouveau erwartet man Sie im Hob Montespan Talleyrand, um einen Aperitif und ein Abendessen in geselliger Runde und guter Laune zu teilen. Musik und Stimmung sind angesagt!

