Votre repas sur-mesure 3 place des Thermes Bourbon-l’Archambault, 12 novembre 2023, Bourbon-l'Archambault.

Bourbon-l’Archambault,Allier

1) Réservez votre table au restaurant du Hob

2) Choisissez vos ingrédients préférés

3) Le Hob’Chef cuisine pour vous

Pour une expérience savoureuse et originale.

2023-11-12 12:00:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

3 place des Thermes Hob Montespan Talleyrand

Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



1) Reserve your table at the Hob restaurant

2) Choose your favorite ingredients

3) The Hob’Chef cooks for you

For a tasty and original experience

1) Reserve su mesa en el restaurante Hob

2) Elige tus ingredientes favoritos

3) El Hob’Chef cocina para usted

Para una experiencia sabrosa y original

1) Reservieren Sie Ihren Tisch im Restaurant des Hob

2) Wählen Sie Ihre Lieblingszutaten aus

3) Der Hob’Chef kocht für Sie

Für ein schmackhaftes und originelles Erlebnis

