Soirée œnologie et naturopathie 3 place des Thermes Bourbon-l’Archambault, 4 novembre 2023, Bourbon-l'Archambault.

Bourbon-l’Archambault,Allier

Nous vous proposons une soirée qui allie le goût du vin avec le connaisseur sommelier, Guillaume Plantard et la naturopathie grâce aux conseils avisés de Karine Laurens. Notre Hob’Chef vous régalera avec un menu dédié..

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

3 place des Thermes Hob Montespan Talleyrand

Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



We’re offering an evening that combines the taste of wine with connoisseur sommelier Guillaume Plantard, and naturopathy with expert advice from Karine Laurens. Our Hob’Chef will delight you with a dedicated menu.

Le proponemos una velada que combina el sabor del vino con el experto sumiller Guillaume Plantard y la naturopatía con los consejos de Karine Laurens. Nuestro Hob’Chef le deleitará con un menú dedicado.

Wir bieten Ihnen einen Abend, der den Geschmack des Weins mit dem Sommelier-Kenner Guillaume Plantard und die Naturheilkunde dank der fachkundigen Ratschläge von Karine Laurens vereint. Unser Hob’Chef wird Sie mit einem speziellen Menü verwöhnen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais