La Grande Saline de Salins-les-Bains

Salins-les-Bains,Jura

Découvrez la production de sel en Franche-Comté et visitez un patrimoine unique reconnu par l’UNESCO..

3 place des salines

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Discover salt production in Franche-Comté and visit a unique heritage recognized by UNESCO.

Descubra la producción de sal en el Franco Condado y visite un patrimonio único reconocido por la UNESCO.

Entdecken Sie die Salzproduktion in der Franche-Comté und besuchen Sie ein einzigartiges, von der UNESCO anerkanntes Kulturerbe.

