Atelier créatif 3 place des Promenades Mareuil en Périgord, 20 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:30:00

fin : 2023-12-20 16:30:00

Atelier créatif autour de NOËL, des histoires de NOËL et un petit goûter de NOËL aux enfants accompagnés d’un adulte. Gratuit..

Atelier créatif autour de NOËL, des histoires de NOËL et un petit goûter de NOËL aux enfants accompagnés d’un adulte. Gratuit.

Atelier créatif autour de NOËL, des histoires de NOËL et un petit goûter de NOËL aux enfants accompagnés d’un adulte. Gratuit.

.

3 place des Promenades Médiathèque de Mareuil

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Val de Dronne