Ateliers bébés lecteurs 3 place des Promenades Mareuil en Périgord, 4 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Des lectures d’albums pour partager le plaisir du texte et des images et redécouvrir le plaisir de lire ensemble. Gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de maman, papa, papi, mamie, nounou….

2023-12-06 fin : 2023-12-06 11:00:00. .

3 place des Promenades Médiathèque

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Book readings to share the pleasure of text and images and rediscover the pleasure of reading together. Free and open to children aged 0 to 3, accompanied by mom, dad, grandma, nanny…

Lecturas de libros para compartir el placer de los textos y las imágenes y redescubrir juntos el placer de la lectura. Gratis y abierto a niños de 0 a 3 años, acompañados de mamá, papá, abuela, niñera…

Lesungen aus Alben, um die Freude an Texten und Bildern zu teilen und den Spaß am gemeinsamen Lesen wiederzuentdecken. Kostenlos und offen für Kinder von 0 bis 3 Jahren in Begleitung von Mama, Papa, Opa, Oma, Nanny…

