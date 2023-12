Cet évènement est passé CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART 3, Place des Jacobins Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-21 15:00:00

fin : 2024-05-14 17:00:00

Conférences d'Isabelle Vrinat au Cinéma Pathé.

L’Association «Les conférences sur l’art d’Isabelle Vrinat » propose au cinéma Pathé, 3 place des Jacobins, Le Mans sur le thème : A LA RENCONTRE DE L’AUTRE, CE BARBARE, CE PRIMITIF, CET ENFANT, CE FOU. 1 – Mardi 10 oct : Nicolas de Staël, peindre jusqu’au bout de soi. (Expo De Staël : 15 sept – 21 janv 24, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris). 2 –Mardi 21 nov : L’Orient rêvé des peintres depuis Delacroix, au 19e siècle. 3 – Mardi 12 dec : A la rencontre du «sauvage» : Paul Gauguin. 4 – Mardi 9 janv : L’avant-garde à la découverte de l’art nègre par Picasso et Modigliani. (Expo Modigliani à l’Orangerie 20 sept 23 – 15 janv 24) 5 – Mardi 13 fev: L’avant-garde à la découverte du primitif : les Fauves, ces « barbares » de la couleur (Matisse, Derain, les Fauves allemands et russes). 6–Mardi 12 mars : Frida Kahlo et l’âme primitive mexicaine. 7 – Mardi 16 avril : L’art à la rencontre des enfants : Klee. Miro. Dubuffet. Cobra. 8 –Mardi 14 mai : A la rencontre des fous et de la folie : L’art brut. Garouste «l’intranquille ». Tarif : 12 euros, 10 euros pour les adhérents, gratuité pour les – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi. Pour tout renseignement : 06 29 59 64 91. EUR.

3, Place des Jacobins
Cinéma Pathé

Le Mans 72000
Sarthe
Pays de la Loire

