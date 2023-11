Pimpe tes fêtes #3 ! 3 place des buissonnets Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Un après-midi en famille pour préparer les fêtes de fin d’année !.

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

3 place des buissonnets MJC Châteauvert

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A family afternoon to get ready for the festive season!

¡Una tarde en familia para prepararse para las fiestas!

Ein Familiennachmittag zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest!

Mise à jour le 2023-11-28 par Valence Romans Tourisme