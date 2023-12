Soirée scène ouverte 3 place des buissonnets Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Artistes en herbe, venez vous produire sur une scène avec du matériel professionnel. Public, venez applaudir des artistes en devenir..

2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 . .

3 place des buissonnets MJC Châteauvert

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Budding artists, come and perform on a stage with professional equipment. Audiences, come and applaud up-and-coming artists.

Artistas en ciernes, vengan a actuar en un escenario con equipo profesional. El público, venga a aplaudir a los artistas en ciernes.

Angehende Künstler, treten Sie auf einer Bühne mit professioneller Ausrüstung auf. Publikum, kommen Sie und applaudieren Sie aufstrebenden Künstlern.

