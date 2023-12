Ma confiture d’orange 3 place des buissonnets Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Ma confiture d’orange 3 place des buissonnets Valence, 4 décembre 2023, Valence. Valence,Drôme Venez préparer une délicieuse confiture de saison !.

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 16:00:00. .

3 place des buissonnets MJC Châteauvert

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and make a delicious seasonal jam! ¡Ven a preparar una deliciosa mermelada de temporada! Komm und bereite eine leckere saisonale Marmelade zu!

