Soirée jeux 3 place des buissonnets Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez vous amuser en famille ou entre amis, découvrir ou redécouvrir des jeux classiques ou des plus insolites !.

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 . .

3 place des buissonnets MJC Châteauvert

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and have fun with family and friends, discovering or rediscovering classic and unusual games!

Venga a divertirse con su familia y amigos, y descubra o redescubra juegos clásicos e insólitos

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Familie oder Freunden, entdecken oder wiederentdecken Sie klassische oder ausgefallene Spiele!

