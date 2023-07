Novillada Piquée 3 place des arénes Mont-de-Marsan, 22 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Trois espoirs à la personnalité bien affirmée pour affronter le bétail sérieux et de caractère de la famille Cuillé qui a laissé une excellente impression l’année dernière..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

3 place des arénes Arénes du Plumacon

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Three hopefuls with strong personalities to face the serious, characterful cattle of the Cuillé family, who left an excellent impression last year.

Tres aspirantes con fuerte personalidad para enfrentarse al ganado serio y con carácter de la familia Cuillé, que dejó una excelente impresión el año pasado.

Drei Hoffnungsträger mit ausgeprägter Persönlichkeit, die gegen das ernsthafte und charakterstarke Vieh der Familie Cuillé antreten, die im letzten Jahr einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Mont-de-Marsan