Festiclass 3 place des Arènes Mont-de-Marsan, 21 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Proposé par l’association de jeunes Mais Uma

Confrontation amicale de type Intervilles entre les Classes des 18 ans 2005 et 2004. Défis loufoques, jeux inédits, ambiance musicale et de nombreuses surprises…

Tout public | Entrée gratuite.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

3 place des Arènes Arènes du Plumaçon

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Proposed by the Mais Uma youth association

A friendly Intercities-style showdown between the 18-year-old classes of 2005 and 2004. Zany challenges, original games, a musical atmosphere and lots of surprises?

Open to all | Free admission

Propuesto por la asociación juvenil Mais Uma

Un enfrentamiento amistoso al estilo de Intercities entre las clases de 18 años de 2005 y 2004. Desafíos alocados, juegos originales, ambiente musical y muchas sorpresas..

Abierto a todos | Entrada gratuita

Angeboten von der Jugendorganisation Mais Uma

Ein freundschaftlicher Wettkampf im Stil von Intervilles zwischen den Klassen der 18-Jährigen 2005 und 2004. Verrückte Herausforderungen, neue Spiele, musikalische Atmosphäre und zahlreiche Überraschungen?

Alle Zuschauer | Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Mont-de-Marsan