Corrida de cebada gago 3 place des Arénes Mont-de-Marsan, 21 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

La corrida des aficionados : un lot très sérieux, des tercios de piques mouvementés en perspective, des toreros confirmés pour un après-midi où le curseur des émotions risque de monter très haut..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

3 place des Arénes Arénes du Plumacon

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



The bullfight for aficionados: a very serious lot, lively tercios de piques in prospect, confirmed bullfighters for an afternoon where the emotional cursor is likely to rise very high.

La corrida de los aficionados: un lote muy serio, animados tercios de piques en perspectiva, toreros experimentados para una tarde en la que es probable que las emociones estén a flor de piel.

Der Stierkampf der Aficionados: Ein sehr ernstes Los, ereignisreiche tercios de piques in Aussicht, erfahrene Stierkämpfer für einen Nachmittag, an dem die Emotionen sehr hoch steigen könnten.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Mont-de-Marsan