Novillada non piquée 3 place des Arénes Mont-de-Marsan, 20 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Un moment incontournable pour comprendre les bases de la corrida. On vient en famille découvrir les facultés et les difficultés de ces novilleros débutants mais de haut niveau qui doivent en découdre avec les excellents pupilles de nos éleveurs régionaux..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

3 place des Arénes Arénes du Plumacon

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



A must-see event to understand the basics of bullfighting. Families come along to discover the skills and difficulties of these novilleros, beginners at the highest level, who have to face off against the excellent pupils of our regional breeders.

Es la manera perfecta de aprender los fundamentos del toreo. Las familias se acercan para descubrir las habilidades y dificultades de estos novilleros noveles pero de alto nivel, que se enfrentan a algunos jóvenes excelentes de nuestras ganaderías regionales.

Ein unumgänglicher Moment, um die Grundlagen des Stierkampfs zu verstehen. Man kommt mit der ganzen Familie, um die Fähigkeiten und Schwierigkeiten dieser unerfahrenen, aber hochkarätigen Novilleros zu entdecken, die sich mit den ausgezeichneten Pupillen unserer regionalen Züchter auseinandersetzen müssen.

