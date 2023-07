Corrida de el pilar 3 place des Arénes Mont-de-Marsan, 20 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Une confrontation explosive entre le récent triomphateur de la San Isidro à Madrid et le triomphateur de la Madeleine 2022. Avec eux, un des espoirs actuels dont les succès répétés nous autorisent à croire qu’il pourrait être la surprise de la soirée.­.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

3 place des Arénes Arénes du Plumacon

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



An explosive confrontation between the recent San Isidro triumph in Madrid and the Madeleine 2022 triumph. With them, one of today’s hopefuls whose repeated successes lead us to believe that he could be the surprise of the evening

Un enfrentamiento explosivo entre el reciente triunfo de San Isidro en Madrid y el de Madeleine 2022. Con ellos, uno de los aspirantes actuales cuyos repetidos éxitos nos hacen pensar que podría ser la sorpresa de la noche

Eine explosive Konfrontation zwischen dem jüngsten Triumphator von San Isidro in Madrid und dem Triumphator von Madeleine 2022. Mit dabei ist eine der aktuellen Hoffnungen, deren wiederholte Erfolge uns zu der Annahme berechtigen, dass er die Überraschung des Abends sein könnte

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Mont-de-Marsan