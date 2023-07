Corrida de garcigrande 3 place des Arènes Mont-de-Marsan, 19 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

La corrida événement ! Une alternative de luxe conférée à un jeune et prometteur torero landais des mains du n°1 mondial de la tauromachie, avec une future figura pour témoin. L’espoir d’écrire une belle page de l’histoire de nos arènes.­.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

3 place des Arènes Arènes du Pluamcon

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



The corrida event! A luxury alternative awarded to a promising young Landais bullfighter by the world’s no. 1 bullfighter, with a future figura as his witness. The hope of writing a beautiful page in the history of our arenas

¡El acontecimiento de la corrida! Una alternativa de lujo concedida a un joven y prometedor torero de las Landas por el número 1 del mundo, con una futura figura como testigo. La esperanza de escribir una bella página en la historia de nuestras plazas

Der Ereignis-Stierkampf! Eine Luxusalternative, die einem jungen und vielversprechenden Stierkämpfer aus den Landes aus den Händen der weltweiten Nr. 1 des Stierkampfs verliehen wird, mit einer zukünftigen Figura als Trauzeugen. Die Hoffnung, eine schöne Seite in der Geschichte unserer Arena zu schreiben

