Soirée concert au Café Lalalandes : the Fallen Horses 3 Place de Verdun Saint-Sever, 23 décembre 2023 20:00, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Le café Lalalandes propose une soirée concert.

Venez nombreux !

Sur réservation.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

3 Place de Verdun Café Lalandes

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Café Lalalandes is hosting an evening concert.

Come one, come all!

Reservations required

El Café Lalalandes organiza un concierto nocturno.

¡Vengan todos!

Con reserva previa

Das Café Lalalandes bietet einen Konzertabend an.

Kommen Sie zahlreich!

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-12-04 par Landes Chalosse